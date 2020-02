Hamilton se arrisca no piano e toca sucesso da cantora Adele; assista

Ainda no período de testes da Fórmula 1, Lewis Hamilton está aproveitando o tempo livre para se dedicar ao seu hobby favorito: a música. Desta vez, o piloto fez parceria com o famoso pianista chinês Lang Lang e tocou Someone Like You, sucesso da cantora Adele.

Os dois se encontraram na França e compartilharam imagens nas redes sociais. O chinês postou um vídeo e definiu a dupla como "dois apaixonados por música e pela Fórmula 1". Já o piloto, afirmou que foi "um prazer se encontrar com o Lang Lang". "É um cara muito humilde. Estou determinado em tocar melhor neste ano", disse.

Vale lembrar que Hamilton já havia usado as redes sociais para publicar vídeos tocando piano. Em um deles, ele aparece com o cachorro Roscoe, que "cantava" enquanto o piloto tocava.

Hamilton também já tocou outras músicas de Adele e gravou um vídeo tocando Bohemian Rhapsody, do Queen.