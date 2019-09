Hamilton se desculpa após postar vídeo de vaca sendo abatida

O líder da atual temporada de Fórmula 1, Lewis Hamilton, gerou polêmica nas redes sociais após publicar um vídeo exibindo um abate de uma vaca. O piloto chegou a explicar que a sua intenção era conscientizar os internautas. Porém, acabou pedindo desculpas.

As imagens exibidas no Instagram do piloto foram gravadas em um matadouro da Tailândia. O vídeo original, que exibe o animal sendo golpeado na cabeça, foi divulgado pela ONG Peta. A seguir, cenas fortes!

"Eu acordei me sentindo bem hoje, Mas isso quebrou meu ânimo. Isso é tão pesado, tão bárbaro. Peta, como eu posso ajudar a parar com isso?", escreveu o piloto em sua conta oficial.

Após receber reclamações pela publicações, Hamilton pediu desculpas. "Pessoal, desculpe se o último post arruinou seu dia, mas vocês/ nós precisam(os) ver isso. Quando compramos couro, é isso que apoiamos. Se eu não posto isso, quem vai postar? Quem vai se importar com esses animais? Desculpa, mas eu tenho essa plataforma e não vou desperdiçá-la", escreveu.