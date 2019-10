IMPRESSIONANTE! Piloto português sofre queda em treino da MotoGP; assista

O piloto português Miguel Oliveira, da KTM, foi arrastado para fora da pista no final da principal reta do circuito de Philip Island, treino classificatório da etapa australiana da MotoGP neste sábado.

O impressionante acidente de Miguel foi causado pelos fortes ventos. Assista ao vídeo:

força #migueloliveira tudo de bom. só a malta é que sabe que o nosso pior inimigo é o vento! pic.twitter.com/hhSibYAaWA — Pedro Santos Paulo (@351pedropaulo) October 26, 2019

Após o acidente, Miguel foi levado para o centro médico e, a princípio, não apresenta lesões graves. A sessão foi pausada e, logo depois do ocorrido, veio o anúncio do cancelamento do treino.

A categoria anunciou a alteração da programação e mudou a definição do grid de largada para a manhã do domingo, no horário local. "Devido aos ventos fortes, e diante da suma importância de manter os pilotos em segurança, não haverá mais atividades hoje", anunciou a MotoGP. A suspensão da sessão classificatória neste sábado se deu após uma reunião dos pilotos com a direção da prova em uma edição extraordinária da Comissão de Segurança.