Ingo Hoffmann ganha de aniversário teste nos novos carros da Stock Car

No dia em que completou 67 anos, o ex-piloto Ingo Hoffmann ganhou um presente especial no último sábado. O dono de 12 títulos de Stock Car teve a honra de testar os dois novos modelos de carro produzidos para a temporada. Para 2020, a principal categoria do automobilismo brasileiro passará a ter duas marcas: Toyota e Chevrolet.

Em testes fechados no autódromo do Velo Città, em Mogi das Cruzes (SP), Ingo teve a oportunidade de testar os novos modelos junto com os pilotos Vitor Genz e Beto Monteiro. Hoffmann é o maior campeão da história da categoria e além do currículo na Stock Car, participou também de corridas de Fórmula 1 pela extinta equipe brasileira Copersucar, de Emerson Fittipaldi.

Após os primeiros testes dos novos carros, a Stock Car vai realizar uma nova bateria. "Ficamos satisfeitos com os primeiros parâmetros de equilíbrio em termos de desempenho dos dois modelos, que era nossa meta", disse o diretor da categoria, Carlos Col.