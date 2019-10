Kart terá competição feminina inédita no 1º Troféu Ayrton Senna

Pela primeira vez na história do kart brasileiro a modalidade terá um campeonato exclusivo para a categoria feminina profissional: o 1º Troféu Ayrton Senna de Kart. O evento será realizado no dia 25 de janeiro de 2020, no Speedpark. A Women Kart Series, também chamada de F4 Feminina, tem a confirmação de 12 pilotos mulheres para a prova em Birigui (SP).

Para a viabilização da prova, Tuka Rocha, um dos organizadores da corrida, disse que vários custos da categoria serão subsidiados pelos fornecedores de pneus e motores.

“Estamos bem felizes de poder lançar essa primeira categoria profissional exclusiva para mulheres. O Brasil receberá o Mundial de Kart em 2020 e o Troféu Ayrton Senna será o primeiro grande evento do ano na pista do Speedpark e queremos incentivar os jovens talentos e em especial aumentar a presença feminina no esporte. Para isso, vamos dar todo o suporte inclusive com subsídios: os pneus serão cedidos pela MG, bem como os motores da RBC Preparações”, diz Tuka, que disputou mais de 100 corridas na Stock Car e também já venceu na categoria.

Primeira mulher a representar o Brasil no Mundial de Kart em 2019, na Finlândia, Júlia Ayoub será embaixadora da prova feminina no Troféu Ayrton Senna. A jovem piloto também foi aluna da Escola de Kart do Senninha em 2016.

Além de Júlia, que está competindo com os melhores do mundo na Europa, a corrida terá outras participantes experientes, como Kaká Magno, referência nos karts F4, escolhidos para serem utilizados no Women Kart Series.

O grid já conta com 12 inscritas, incluindo também Miriam Schivel, Antonella Bassani, Maína Moraes, Aline Morelatto, Aurélia Nobels, Gabriela Morais, Graziela Paioli, Isabelly Cruz, Daniela Magno e Fernanda Jardim.

O Troféu Ayrton Senna de Kart busca manter vivo o legado de Senna para as novas gerações. O evento contará com baterias de diversas categorias, além de corridas a pé e caminhadas de 5 e 10km, shows e exposições de itens históricos do tricampeão mundial de F1.

