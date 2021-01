Leclerc brinca de 'cabo de guerra' com leão e gera críticas nas redes sociais

Charles Leclerc, piloto da Ferrari, passou a ser personagem frequente de situações polêmicas. A mais recente se trata se um vídeo em que aparece, junto com amigos, brincando de "cabo de guerra" com um leão em um zoológico.

O piloto monegasco é o primeiro da fila e aparece sem máscara durante a realização da "brincadeira". Enquanto quatro pessoas puxam a corda para um lado, o leão a segura e puxa para o lado oposto.

Ao longo deste sábado, fãs de automobilismo usaram as redes sociais para criticar a postura de Leclerc, que teve seu nome entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Entre as críticas, constavam a falta de uso de máscara - item obrigatório para se proteger e proteger os demais do contágio do coronavírus - e, claro, de participar de uma atividade que poderia gerar incômodo ao animal.

o que? leclerc pediu pra não divulgar o vídeo? qual vídeo? esse dele "brincando" de cabo de guerra com um animal selvagem preso dentro de uma gaiola como se fosse um brinquedinho? esse vídeo? que ele tbm está sem máscara? pic.twitter.com/b4vewPfa1E — eduarda (@dudinhxugh) January 9, 2021

Pensei que vocês tinham desistido do Leclerc quando ele usou a justificativa de não combater o racismo com pequenos gestos, que era luta diária e que por isso não ia ajoelhar, mas postou o blackout no insta por biscoito — Gold (@goldmemorie) January 9, 2021

Agora vai fazer nota de esclarecimento falar que tá arrependido e que o animal é muito bem tratado Sabe onde o animal tbm é muito bem tratado Leclerc? Na natureza, no seu hábitat natural bem longe de gente que acha que puxar corda com um tigre é entretenimento — Lisa Lisandra (@lysaparede_) January 9, 2021

Sobre o Charles Leclerc: Gosto MUITO sim dele porém é inegável a quantidade de foras que vem dando, seja viajando em meio a uma pandemia, indo a diversos lugares e aparecendo sem uso de máscara ou ainda no vídeo de mais cedo São atos irresponsáveis que decepcionam — (Nem tão) Fanboy do Leclerc (@_caionceagain) January 9, 2021

Houve também quem relembrasse cenas com outros pilotos para amenizar e comparar a situação vivida pelo piloto da Ferrari. Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, há quatro anos, no México, esteve na fundação "Black Jaguar-White", onde "assustou" e depois "brincou" com um tigre.

Leclerc nos TTs por causa da brincadeira com o Ligre me fez lembrar do dia que o Hamilton desafiou a morte pic.twitter.com/XZ2HTmVDFj — K. Betto (@foiokelvin) January 9, 2021

Ao longo desta semana, Carlos Sainz Jr., novo companheiro de Leclerc na Ferrari, também foi alvo de críticas, depois do kartódromo que leva o nome de seu pai publicar um vídeo em que um dos atores pratica blackface.

A temporada 2021 da Fórmula 1 deve começar em março, porém problemas oriundos da pandemia fazem com que etapas, como a da Austrália e da China, possam ser adiadas ou até canceladas.