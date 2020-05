Leclerc diz ter esquecido de namorada enquanto transmitia partida online

Charles Leclerc é a aposta da Ferrari na Fórmula 1, mas não está imune a erros que qualquer jovem de 22 anos está sujeito a cometer. O monegasco desta vez aprontou pra cima da sua namorada, durante a pandemia do novo coronavírus.

Isolado, Leclerc está tendo que matar a saudade das pistas de outras formas. O video-game é uma boa alternativa, pois além de manter o piloto "em forma" graças ao seu alto nível de realismo, pode também proporcionar uma interação direta com os fãs, que sentem a falta do esporte, mas ainda assim ficam próximos de seus ídolos.

Acontece que Leclerc deixou o mundo online afetar sua vida real. O piloto da Ferrari contou em seu Twitter oficial a história em que deixou sua namorada esperando por 25 minutos para entrar em casa. A situação, apesar de constrangedora para ambos, é hilária de se imaginar. Confira abaixo o relato:

"Resumo da minha transmissão: Minha namorada teve de comprar uma inscrição para a minha Twitch, para perguntar a mim, através da minha caixa de mensagens, se eu poderia abrir a porta da frente. Ela esperou nas escadas por 25 minutos pois eu não podia ouvir meu celular, eu estava com os headphones e estava muito focado na minha corrida de rally"

Resume of the stream:

My girlfriend had to buy a subcription to my Twitch to be able to ask me in the channel chat if I could open her the front door. She waited 25 mins downstairs as I couldn't hear my phone, I had the headphones and was very focus on my rally race — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 16, 2020