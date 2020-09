Leclerc e Vettel jogam 'altinha' na Rússia: "Nosso jeito de aquecer a equipe"

Se as coisas não vão bem para a Ferrari dentro das pistas da Fórmula 1, fora delas parece que o entrosamento entre os dois pilotos da escuderia está em alta.

O momento de descontração entre o monegasco Charles Leclerc e o alemão Sebastian Vettel foi registrado pela equipe italiana em suas redes sociais.

Antes do início do treino de classificação que definiu o grid de largada para o GP da Rússia, os pilotos jogaram "altinha" - brincadeira com a bola, cujo objetivo é não deixá-la tocar o chão.

Pouco tempo depois, o treino de classificação voltou a trazer dor de cabeça para a escuderia. Os dois pilotos foram eliminados ainda no Q2. Leclerc largará em 11º, enquanto Vettel sairá do 15ºlugar. O GP da Rússia tem largada programada para domingo (27), às 8h10. A pole position é do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes.