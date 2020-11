Leclerc elogia pista de Interlagos e conta que Senna é um de seus ídolos

É difícil encontrar pilotos de Fórmula 1 que não tenham em Ayrton Senna alguma inspiração. Não é diferente com o piloto monegasco Charles Leclerc, da Ferrari.

Em entrevista ao site Globoesporte.com, o piloto teceu diversos elogios à pista de Interlagos e relembrou um dos seus pratos preferidos do Brasil, a coxinha.

Sobre a pista de Interlagos, que voltará a receber um Grande Prêmio em 2021, após ter ficado fora do calendário da atual temporada devido à pandemia, Leclerc disse ser um dos melhores traçados da temporada.

"Eu amo o Brasil e sempre que vou me divirto bastante. A pista é inacreditável, para mim uma das melhores da temporada. No Brasil, a torcida é muito apaixonada pela Fórmula 1", avaliou o monegasco.

Leclerc também contou sobre sua idolatria ao piloto brasileiro Ayrton Senna, tricampeão mundial de Fórmula 1, e disse ver muito presente no Brasil o legado do piloto.

"Um dos meus ídolos foi Ayrton Senna. Eu consigo notar que o legado dele segue muito forte no Brasil. É emocionante chegar ao Brasil e observar a paixão dos fãs locais", disse o ferrarista.

Perguntado sobre uma de suas lembranças do Brasil, o piloto monegasco respondeu ser a coxinha e disse ter gostado muito de ter experimentado o prato.

"Eu lembro que provei coxinha. Eu lembro que gostei bastante", contou Leclerc.

O piloto volta às pistas no dia 29 de novembro, no Bahrein, para a sequência final da temporada 2020 da Fórmula 1. Leclerc é o quinto colocado no mundial de pilotos, mas está próximo da quarta posição, ocupada pelo mexicano Sergio Pérez, da Racing Point.