Lewis Hamilton e príncipe Harry inauguraram novo museu de Silverstone

O príncipe Harry e o campeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton inauguraram, nesta sexta-feira, um novo museu no circuito de Silverstone, no Reino Unido.

Harry, que ainda representa a Família Real Britânica até ao final do mês, chegou num carro elétrico, conduzido por Hamilton, e foi recebido por personalidades ligadas ao mundo do automobilismo, incluindo o ex-campeão mundial Damon Hill (em 1996, pela Williams).

Today, Prince Harry and I opened the Silverstone Experience Centre. Their mission is to inspire the next generation of kids, in engineering, marshals, mechanics. This is something I am really passionate about, helping the next generation. It was an honour to do this today. pic.twitter.com/PMnWNBoEAY — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 6, 2020