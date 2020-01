Lewis Hamilton pede R$ 255 milhões para renovar com a Mercedes

A vitoriosa parceria entre Lewis Hamilton e Mercedes vive um impasse. Após cinco títulos juntos, o piloto britânico estaria pedindo um contrato de 55 milhões de euros (aproximadamente R$ 255 milhões) por quatro temporadas para renovar com a equipe alemã, segundo informações do jornal italiano Corriere dello Sport. O atual acordo entre as partes acaba no fim deste ano.

Hamilton também estaria pedindo garantias de que vai se tornar embaixador da Mercedes no fim do vínculo, em 2024, quando ele estaria próximo dos 40 anos. A alta pedida não causa muito bem dentro da equipe."Ainda espero muito que nosso relacionamento continue, mas não estou totalmente no controle disso. Então, se um membro importante sair, isso certamente oferecerá riscos e oportunidades ao mesmo tempo", declarou o chefe da Mercedes, Toto Wolff, na última semana.

Rumores sobre a Ferrari

A renovação de contrato de Hamilton já é assunto desde o fim da temporada 2019. "Lewis é certamente um piloto excepcional, um piloto fantástico", disse o chefe da Ferrari Mattia Binotto a repórteres no GP de Abu Dhabi, na última corrida do ano, aumentando ainda mais os rumores sobre uma possível contratação.

"Saber que ele está disponível em 2021 pode nos deixar felizes. Mas, honestamente, é muito cedo para qualquer decisão, por isso estamos felizes com os pilotos que temos no momento e acho que certamente em um estágio da próxima temporada começaremos a discutir e entender o que fazer", acrescentou.

Hamilton, como vários outros pilotos, incluindo o tetracampeão da Ferrari Sebastian Vettel e Max Verstappen, da Red Bull, ficarão sem contrato no final de 2020. Isso aumenta o potencial de uma grande mudança no mercado de pilotos no próximo ano. Charles Leclerc está comprometido depois de 2020, mas há especulações de que Vettel possa deixar a equipe italiana ou até se aposentar.