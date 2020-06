Lucas di Grassi doa máquina de desinfecção por raios UV para o Hospital das Clínicas

Lucas di Grassi, piloto brasileiro que atualmente está na Fórmula E, doou uma máquina de desinfecção por raios ultravioletas para o maior hospital de São Paulo, o Hospital das Clínicas. A intenção é ajudar no combate ao novo coronavírus, já que o equipamento é capaz de realizar a desinfecção de forma segura e mais rápida que outros métodos.

Anteriormente, di Grassi já havia doado uma máquina similar para a prefeitura de Indaiatuba e o auxílio à criação de um equipamento para limpeza do transporte público. Além disso, o piloto também fez uma parceria com a Unicef para fazer uma doação em dinheiro de acordo com as redes sociais.

Di Grassi afirma que irá doar R$ 1,00 para cada novo seguidor que ganhar no instagram, onde tem 191 mil seguidores. A pessoa que marcar mais pessoas para segui-lo ganhará uma réplica de um capacete.

A temporada da Fórmula E 2019-20 teve cinco etapas disputadas antes de ser paralisada por conta do coronavírus. Na ocasião, Di Grassi ocupava o quinto lugar na classificação dos pilotos com 38 pontos, 29 atrás do líder, o português Antônio Félix da Costa. Outras cinco GPs devem ser realizados após a retomada.