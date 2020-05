Massa brinca sobre Raikkonen: 'Tomando duas taças, muda totalmente'

O piloto Felipe Massa, atualmente na Fórmula E, fez revelações engraçadas sobre o período em que foi companheiro de equipe do finlandês Kimi Raikkonen na Ferrari durante três temporadas da Fórmula 1. O brasileiro contou que apesar do colega ser conhecido pelo estilo sisudo e pelo apelido de "Homem de Gelo", bastam algumas doses de bebida alcoólica para que se solte e vire uma pessoa divertida.

"Tomando duas taças de qualquer coisa, ele (Raikkonen) mesmo não consegue parar de falar. E é uma situação completamente ao contrário da situação dele normal. Você vive todos os dias vendo ele falar pouco, mas tomando duas taças ele te abraça e não para de falar", disse Massa em entrevista ao site Motorsport. "Ele é um cara exatamente assim, muito estranho. Não dá para entender a reação que ele vai ter, só quando ele tomar alguma coisa", comentou.

O brasileiro e o finlandês tiveram momentos vitoriosos na Ferrari, principalmente em 2007, quando Raikkonen foi campeão mundial. No início do ano seguinte, o finlandês participava de um evento da escuderia junto com Michael Schumacher e após tomar algumas doses de bebida, começou a tirar sarro da roupa utilizada pelo alemão." Aí chegou uma hora em que o Schumacher começou a rir e fingiu, mas logicamente ele não tinha gostado muito (da brincadeira", recorda Massa.