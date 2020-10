Massa crê que Schumacher entendia melhor da parte técnica, mas vê Hamilton mais talentoso

Um debate tomou conta da Fórmula 1 nas últimas semanas: quem é maior, Schumacher ou Hamilton? O brasileiro Felipe Massa, que foi companheiro de equipe do alemão e perdeu um título para o inglês em disputa acirrada em 2008, deu sua opinião sobre o assunto.

"É difícil comparar. Não corri na mesma equipe que Lewis (Hamilton), e você precisa correr com eles na mesma equipe para entender e comparar um com o outro. Ambos são incríveis e pilotos completos em várias áreas, mas eu diria que na parte técnica, Michael (Schumacher) estava na frente", afirmou Massa em participação no podcast 'In The Fast Lane'.

"Eu realmente não vejo Lewis trabalhando maciçamente com os engenheiros, entendendo tudo no lado técnico. Eu realmente não acho que ele conhece (o carro) 100%. Mas o talento e o ritmo... Talvez no lado do talento, ele superou (Schumacher). Porque mesmo que ele não trabalhe tão duro, ele pode fazer tudo da maneira perfeita" completou o piloto brasileiro.

Recentemente, Hamilton chegou a 92 vitórias na Fórmula 1 e se tornou o piloto com mais GPs ganhos na categoria, superando Schumacher. O inglês também se encaminha para o sétimo título mundial, número que o igualaria ao alemão.