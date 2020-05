Massa elogia talento de Schumacher: 'Era como um Michael Jordan'

O piloto Felipe Massa, atualmente na Fórmula E, elogiou nesta terça-feira o primeiro companheiro de equipe que teve na Ferrari. Em 2006, o brasileiro dividiu a equipe italiana na Fórmula 1 junto com Michael Schumacher, uma experiência que levou Massa a elogiar demais o alemão e a compará-lo a um dos grandes gênios da história do basquete.

"Eu via Schumacher como um piloto incrível. Era como pensar no Michael Jordan. E eu cheguei na Ferrari para ser companheiro dele. O Michael tinha a equipe para ele e uma experiência incrível", disse Massa em entrevista ao programa espanhol Carrusel Deportivo. No ano de 2006, Massa conseguiu as duas primeiras vitórias da carreira e a temporada marcou ainda a primeira despedida de Schumacher na categoria. "Eu vivi um momento incrível correndo ao lado do Michael. Eu ainda era um jovem naquela época", completou.

Na entrevista, Massa comentou sobre a parceria na Ferrari com o espanhol Fernando Alonso. Os dois foram companheiros de 2010 a 2013. "A nossa relação era muito profissional. Inclusive tenho uma relação muito boa com Fernando, mas sofri um pouco mais com ele. Tenho que dizer que é um piloto incrível, de capacidade fantástica", disse. "Com Schumacher era uma coisa mais 'tenho que aprender com ele, tenho que crescer'. Com Fernando eu não era mais jovem. Tinha que competir, tinha que lutar", acrescentou.