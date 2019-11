Max Verstappen ganha troféu que faz referência às 41 vitórias de Senna

Max Verstappen enfim subiu no lugar mais alto do pódio em São Paulo. O piloto da Red Bull brilhou no Autódromo de Interlagos neste domingo e venceu o GP do Brasil de Fórmula 1. Em um dia marcado também por homenagens a Ayrton Senna, ele recebeu um troféu que faz referência às 45 vitórias do brasileiro morto há vinte e cinco anos.

O troféu, desenvolvido para relembrar as conquistar de Senna, conta com imagens 3D gravadas em sua estrutura. A peça reproduz todas as suas vitórias na modalidade, desde o GP de Portugal, em 1985, até o GP da Austrália, em 1993.

A peça entregue para Verstappen tem 40 cm de altura e pesa aproximadamente 2 kg. Ela foi produzida com alumínio fundido. Outro ponto importante do troféu é uma estrela, que representa a International Star Registry, feito que batizou a estrela nº 52942 -1502 no catálogo internacional de astronomia de "Senna".

No pódio deste domingo, o também jovem Pierre Gasly, da Toro Rosso, e o inglês Lewis Hamilton, hexacampeão antecipado, completaram o pódio após disputa eletrizante até os metros finais do traçado.