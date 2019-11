Max Verstappen interrompe apresentador em coletiva: 'É a minha terceira pole'

Max Verstappen conquistou, neste sábado, a pole position do GP do Brasil de Fórmula 1. O piloto da Red Bull fez a volta mais rápida no Autódromo de Interlagos, em 1min07s508. Essa é a segunda vez que o holandês vai largar na primeira posição, mas poderia ser a terceira, se o piloto não tivesse recebido uma punição no GP do México.

Durante a coletiva de imprensa realizada neste sábado, Verstappen demonstrou, mais uma vez, que não concorda com a punição que recebeu em outubro. Após o apresentador mencionar que ele havia conquistado a segunda pole position da carreira, o holandês interrompeu. "Na verdade é a minha terceira pole", disse, em tom irritado.

A punição para o piloto aconteceu após não respeitar a bandeira amarela. Na ocasião, Valtteri Bottas bateu na curva final de sua última volta, a bandeira foi acionada e Verstappen não tirou o pé. Com isso, perdeu a pole largou em 4º lugar no GP do México.

Apesar de corrigir o apresentador, Verstappen seguiu na coletiva de imprensa brincando e sorrindo ao lado do alemão Sebastian Vettel, da Ferrari (1min07s631), e do inglês Lewis Hamilton (1min07s699).

Confira abaixo o grid de largada do GP do Brasil:

1º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min07s508

2º - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), 1min07s631

3º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min07s699

4º - Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), 1min07s874

5º - Alexander Albon (TAI/Red Bull), 1min07s935

6º - Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso), 1min08s837

7º - Romain Grosjean (FRA/Haas), 1min08s854

8º - Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), 1min08s984

9º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min09s037

10º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min08s868