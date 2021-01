Max Verstappen passa ano-novo no Maranhão ao lado de namorada brasileira

O piloto Max Verstappen, da Red Bull, escolheu o Brasil como destino para passar a virada de ano. O holandês da Fórmula 1 curtiu a chegada de 2021 e os últimos dias de 2020 em Lençóis Maranhenses ao lado da nova namorada, a brasileira Kelly Piquet. A modelo é filha do tricampeão Nelson Piquet e recentemente encerrou um relacionamento com outro piloto da categoria, o russo Daniil Kvyat.

O perfis de Max e de Kelly nas redes sociais mostraram fotos do casal juntos em passeios pelas dunas e na companhia de outros familiares da brasileira. O irmão mais velho dela, Nelsinho Piquet, foi um dos que acompanhou o casal na virada do ano. Além do paí e de Nelsinho, Kelly tem um outro irmão que é piloto. Pedro Piquet participou da última temporada da Fórmula 2.

Nos últimos anos Kelly manteve um relacionamento com Kvyat e os dois tiveram uma filha, Penélope. O namoro com o Max começou em 2020. O holandês fechou a última temporada na terceira posição do Mundial, atrás apenas da dupla de pilotos da Mercedes.