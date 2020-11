Michael B. Jordan parabeniza Hamilton por título: 'inspira as próximas gerações'

Boa parte do mundo dos esportes deu parabéns a Hamilton pelo sétimo título na Fórmula 1, número que o igualou a Michael Schumacher como o maior vencedor da categoria. Mas não foram só atletas: nas artes, Michael B. Jordan, ator das franquias Creed e Pantera Negra, também mandou suas congratulações ao inglês.

"Você inspirou tantas pessoas, especialmente mostrando às próximas gerações que tudo é possível quando sua mente está no trabalho. Parabéns pelo sétimo!", escreveu Jordan na legenda de um vídeo onde Hamilton fala sobre as sete conquistas. O campeão da Fórmula 1 respondeu com emojis de agradecimento.

Logo após a corrida, emocionado, Hamilton mandou um recado às crianças que o assistiam. "É tão importante que as crianças vejam isso. Não dê ouvidos a ninguém que diga que você não pode alcançar algo. Sonhe o impossível. É preciso batalhar, perseguir seu sonho e nunca desistir!", declarou o heptacampeão.

Os títulos anteriores de Hamilton foram conquistados em 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, sendo o primeiro pela McLaren e os outros seis pela Mercedes. O piloto não garantiu que seguirá na Fórmula 1 para a próxima temporada, e especula-se que poderia tentar uma carreira na música, onde já lançou música com o nome de XNDA ao lado de Christina Aguilera, ou também no cinema.