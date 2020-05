Mônaco fecha ruas para Leclerc reviver clássico filmado em Paris em 1976

O piloto monegasco Charles Leclerc terá as ruas de Mônaco só para ele neste domingo, quando pilotará um modelo esportivo da Ferrari pelas ruas do principado, data em que deveria ocorrer a tradicional corrida local de Fórmula 1, cancelada por causa do coronavírus.

O piloto de 22 anos vai protagonizar um video curto que rememora o 'C'etait un rendez-vous', um curta-metragem de 1976 em que um motorista dá uma volta ilícita em alta velocidade pelas ruas de Paris no começo da manhã.

Desta vez, as autoridades monegascas autorizaram o fechamento das ruas da cidade, onde fica o circuito, para carros e pedestres das 6h45 às 9h.

"Este deveria ser o dia da sessão qualificatória para o meu GP em casa", disse Leclerc, que pilotará uma Ferrari SF90 Stradale no 'Le grand rendez-vous', anunciou ele no Twitter neste sábado.

"Devido à situação, o GP foi cancelado, mas graças à Ferrari, poderei pilotar na pista amanhã para um pequeno filme produzido por Claude Lelouch. Mal posso esperar para pilotar de novo", acrescentou.

This should have been the Qualifying day of my home GP.

Due to the situation, the GP has been cancelled but thanks to @Ferrari & @scuderiaferrari, I will be able to drive around the track tomorrow for a short movie produced by Claude Lelouch. I can't wait to drive again ! pic.twitter.com/tnL7Y6r3ZP — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) May 23, 2020