Nasce terceiro filho de Sebastian Vettel e piloto é liberado de coletiva

Tetracampeão mundial de Fórmula 1, Sebastian Vettel se tornou pai pela terceira vez nesta quinta-feira. Sua esposa Hanna Prater deu à luz a um menino. O nome da criança não foi relevado.

Com a notícia, o piloto da Ferrari foi liberado da entrevista coletiva na qual estaria com o companheiro de equipe Charles Leclerc. Agora, ele chegará em Abu Dhabi, local da última etapa da Fórmula 1 no ano, apenas à noite.

Vettel vai iniciar os seus trabalhos na véspera dos primeiros treinos livres para a última corrida da temporada. Sem a sua presença na coletiva, coube ao seu companheiro de equipe explicar um pouco mais do que houve nas voltas final do GP do Brasil, que contou com um acidente entre as Ferraris.

em assumir a culpa toda, ele garantiu que está tudo bem com o companheiro e admitiu que ambos precisam ser menos agressivos nos duelos internos. "Analisamos isso para que ele e eu entendêssemos o que poderíamos ter feito melhor. O toque foi bem pequeno e tivemos um pouco de azar. Mas precisamos tentar ser menos agressivos ao competir um contra o outro. O contato foi pequeno, mas as consequências foram enormes", disse Leclerc, que revelou que a conversa com Vettel foi direto, mas também por telefone.