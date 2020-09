Neymar parabeniza Gasly por primeira vitória na F-1: 'orgulhoso de você'

Neymar parabenizou o piloto francês Pierre Gasly pela vitória no GP da Itália neste domingo. O atacante do Paris Saint-Germain utilizou as redes sociais para mandar uma mensagem ao amigo, que pilota pela equipe Alpha Tauri e venceu uma corrida da Fórmula 1 pela primeira vez na carreira.

"Estou orgulhoso de você. Parabéns, bro", escreveu o jogador brasileiro. O PSG também postou em homenagem a Gasly, definindo a vitória como histórica e desejando felicitações ao piloto.

Gasly demonstrou estar emocionado nas redes sociais. "Minha primeira vitória na Fórmula 1! Estou sem palavras, ainda lutando para acreditar, é simplesmente incrível! Tudo foi perfeito, somente senti falta dos torcedores no pódio. Alpha Tauri, nós conseguimos! Obrigado a todos pelas mensagens e pelo apoio. Hoje é um dia que vou relembrar", escreveu.

Gasly é torcedor do Paris Saint-Germain e amigo de Neymar. Em 2019, o jogador brasileiro esteve presente no GP da Catalunha e tirou foto com o piloto.

A vitória de Gasly aconteceu em um GP confuso, que teve Hamilton sendo punido e batida forte de Leclerc. No final, o francês conseguiu segurar Carlos Sainz Jr. e conquistar a primeira vitória de um francês na categoria desde 1996. Lance Stroll, da Racing Point, ficou na terceira colocação.