Palmeiras agradece homenagem de Pietro Fittipaldi com o carro 51

O Palmeiras usou a sua conta no Twitter para agradecer a homenagem de Pietro Fittipaldi. O piloto vai estrear no próximo domingo na Fórmula 1 com o carro número 51 para representar o ano da conquista da Copa Rio, considerada pelo clube alviverde como um título mundial.

"Vai ter Família Palmeiras representando o Brasil na Fórmula 1 SIM! Boa sorte, Pietro", escreveu o Palmeiras ao compartilhar imagens do carro em sua conta nas redes sociais.

Nos comentários da publicação, torcedores do Palmeiras desejam sorte ao piloto. "Boa Pietro, acelera ai. Sabemos que é um baita desafio, mas é com sua força e raça que você vai dar um ótimo resultado para a equipe e para o Brasil. E claro, Avanti Palestra", escreveu um dos fãs.

"O número 51 foi que a equipe tinha me dado para o carro de testes em 2018, fiquei com esse número em 2019 e quando a equipe me perguntou qual número queria usar, quis que o número subisse comigo para o posto de titular", disse ao Pietro Estadão. "A ligação do número 51 com o Palmeiras também ajudou na escolha", completou.