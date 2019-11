Parque do Ibirapuera terá tributo a Ayrton Senna; veja programação

Antes do GP do Brasil de Fórmula 1, que será realizado no dia 17 de novembro, em Interlagos, acontecerá neste sábado o F1 Festival - Senna Tribute, um evento que exalta o legado do piloto Ayrton Senna.

O festival realizado no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, vai contar com uma demonstração de carros históricos do piloto brasileiro na Fórmula 1, como os modelos Toleman TG184, de 1984 e a Lotus 97T, de 1985. Esses veículos também foram pilotados por Felipe Massa, Pietro Fittipaldi e Emerson Fittipaldi.

Pra quem deseja participar do tributo, basta marcar presença no Obelisco do Parque do Ibirapuera. O evento será gratuito.

Confira a programação do festival:

12h DJ Ney Faustini;

13h20 Drifting Show do Drift Meet Team + Mercedes 190E da Nürburgring de 1984;

13h45 Show de kart com Tuka Rocha, Olin Galli, Beto Monteiro, entre outros;

14h30 Volta rápida da Toleman modelo TG184, usado pelo piloto brasileiro em sua estreia na F1, em 1984. Carro será pilotado por Felipe Massa e Pietro Fittipaldi;

14h55 Volta rápida da Mercedes AMG Petronas Motorsport. Modelo será pilotado por Esteban Gutierrez;

15h05 Volta rápida da Renault F1 Team.

15h30 Ducati show com a Ducati Panigale 1199 S Senna;

16h20 Volta rápida da Lotus modelo 97T, carro que lhe deu a primeira vitória na categoria, em Estoril, Portugal, no dia 21 de abril de 1985. Carro será pilotado por Emerson Fittipaldi;

17h DJ Medvza