Piloto chinês é posto em quarentena antes de corrida da Fórmula E no México

Único piloto chinês na Fórmula E, Ma Qinghua foi posto em quarentena no México antes da corrida de 15 de fevereiro para apaziguar os temores da epidemia de coronavírus.

A equipe Nio 333 de Ma disse em um comunicado que os empregados chineses que foram para casa para as comemorações do Ano Novo da China após a prova do mês passado no Chile estão bem e se preparando para a etapa da Cidade do México.

“De uma maneira responsável com o campeonato e as pessoas envolvidas na Fórmula E, o piloto chinês Ma Qinghua chegou à Cidade do México no dia 2 de fevereiro para passar por um período de quarentena de 14 dias antes da corrida”, acrescentou a equipe.

Ma é o último da tabela, já que não pontuou em três corridas e seu melhor resultado foi um 16º lugar.

No final de semana, a modalidade de carros elétricos cancelou uma prova planejada para a cidade chinesa de Sanya em 21 de março.

O coronavírus já matou mais de 400 pessoas e infectou mais de 20 mil na China desde que emergiu em Wuhan, na província de Hubei, no final do ano passado./Reuters