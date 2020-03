Piloto da Fórmula 1 usa máscara durante evento com o público

O piloto francês Esteban Ocon, da Renault, levou o temor pela pandemia do novo coronavírus até a um evento público da Fórmula 1 na Austrália, em Melbourne. Durante encontro com os fãs e convidados VIPs, Ocon vestiu uma máscara para poder se proteger da doença, que inclusive tem provocado grande preocupação nos bastidores da categoria.

A McLaren anunciou nesta quinta-feira que teve um funcionário diagnosticado com o coronavírus. Por isso, a escuderia inglesa se retirou da disputa da prova. Quem também teve problema com integrantes foi a Haas. Dois membros da equipe americana foram colocados em quarentena e têm sido monitorados por uma equipe médica.

O francês Ocon está de volta à categoria em 2020 após no ano passado ter sido piloto de testes da Mercedes. O piloto estreou na categoria em 2016 e tem como melhores resultados dois quintos lugares obtidos na temporada 2017, um no GP da Espanha e outro no GP do México.