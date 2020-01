Piloto da Stock Car, Bia Figueiredo anuncia gravidez do primeiro filho

A piloto Bia Figueiredo, da Stock Car, anunciou nesta segunda-feira que está grávida do primeiro filho. Em publicação no Instagram, ela comemorou a novidade e revelou que o bebê nascerá em agosto. Até lá, Bia ficará longe das pistas, porém pretende retornar à categoria em novembro.

"É um momento muito especial para mim e para a minha família. Baby Figueiredo Souza chega em alguns meses e estamos muito felizes. A partir de novembro teremos espaço Kids nos boxes para a minha volta", escreveu Bia. A piloto de 34 anos está na Stock Car desde 2014 e antes disso chegou a correr no exterior pela Fórmula Indy e Fórmula 3 Sul-Americana.

Casada com Fabio Souza desde 2016, Bia correria nas 24 Horas de Daytona no próximo fim de semana e ainda não sabe o sexo do primeiro filho. A piloto foi a primeira mulher da história a correr pela Stock Car e não disputará a temporada deste ano para se dedicar à gravidez. A equipe A.Mattheis, que também tem Thiago Camilo, ainda não definiu deve ocupar a vaga de Bia.