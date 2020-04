Pilotos brasileiros fazem corrida virtual beneficente durante a pandemia

Sem poder competir nas pistas reais por conta da pandemia do novo coronavírus, alguns pilotos do automobilismo brasileiro se reuniram para criar um campeonato virtual. Representantes de várias categorias vão disputar o "Desafio Virtual das Estrelas". A competição terá cinco etapas e vai utilizar a platforma iRacing.

Os 30 participantes são nomes com passagens por categorias como as Fórmulas 1, 2, 3 e 4, mais membros da Stock Car, kart, WEC (Endurance) e Fórmulas Indy e Truck. Ao todo serão 30 competidores. A primeira etapa será nesta quarta-feira, às 20h, com transmissão ao vivo no Youtube do canal Bandsports. As outras provas serão em 22/4, 29/4, 6/5 e a grande final em 13 de maio.

Entre os principais nomes que vão alinhar no grid estão Rubens Barrichello, Felipe Massa e Nelsinho Piquet, que fará o campeonato completo. "A decisão do campeonato será em Interlagos, celebrando o grande palco do automobilismo brasileiro. Mas, nas outras quatro etapas, é o público que irá escolher a nossa pista em uma votação pelas redes sociais, mostrando que nosso campeonato quer o máximo de interação com os fãs", disse Eduardo Barrichello, um dos idealizadores da disputa.

Durante o Desafio Virtual das Estrelas, os fãs serão incentivados a fazer doações a campanhas como a "USP Vida" (programa da Universidade de São Paulo para fomentar atividades de combate ao Covid-19) e a “Unidos contra Covid-19", promovida pela Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz).