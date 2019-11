Pilotos da Fórmula 1 aproveitam dia livre para andar na pista de Interlagos

Os pilotos do GP do Brasil de Fórmula 1 aproveitaram a quinta-feira para andar na pista do autódromo de Interlagos. O dia é marcado pela participação deles em entrevistas com a imprensa e reuniões com engenheiros das equipes.

O italiano Antonio Giovanni, da Alfa Romeo, e o inglês Lando Norris, da McLaren, foram alguns dos pilotos vistos com as suas equipes na pista do autódromo nesta manhã para reconhecer detalhes do asfalto e limites das curvas.

Nesta sexta-feira, a primeira sessão de treino livre acontece entre 11h e 12h30. Já o treino classificatório está marcado para às 13h. No sábado, os compromissos oficiais dos pilotos estão agendados entre 12h e 16h.

A grande disputa acontece no domingo, às 14h10. Antes disso, o autódromo de Interlagos recebe um desfile de pilotos e uma homenagem ao piloto Ayrton Senna, morto há 25 anos. Na pista, Bruno Senna, sobrinho de Ayrton, vai pilotar o icônico modelo MP4/4 usado pela McLaren na temporada de 1988.