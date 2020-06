Pilotos da Fórmula 1 arrecadam R$ 1 milhão em leilão beneficente

Ex-pilotos e também atuais competidores do grid da Fórmula 1 participaram de um leilão beneficente em Londres no último fim de semana para angariar recursos para as vítimas do novo coronavírus. Capacetes, luvas e adereços utilizados em corridas renderam o equivalente a R$ 1 milhão para ser dado à Federação Internacional da Cruz Vermelha.

O item mais caro que foi vendido pertencia ao campeão mundial de Fórmula 1 em 1996, Damon Hill. Pelo equivalente a R$ 216 mil. Um fã arrematou o capacete e o macacão usados na vitória no GP da Austrália de 1995. A corrida teve como destaque ser a última realizada no circuito de rua de Adelaide e também registrar uma grande diferença do primeiro para o segundo colocado: duas voltas.

O segundo leilão mais lucrativo envolveu o hexacampeão Lewis Hamilton. O macacão, luvas e botas usadas pelo piloto da Mercedes na última temporada renderam R$ 170 mil. Também tiveram adereços arrematados ex-pilotos da Fórmula 1 como Nigel Mansell e Fernando Alonso e mais outros nomes da atualidade: Charles Leclerc, Sebastian Vettel, Max Verstappen e Kimi Raikkonen.