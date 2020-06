Promessa brasileira vence desafio de velocidade e se consagra no automobilismo

O brasileiro Igor Fraga conquistou o desafio de velocidade contra o relógio, promovido dentro da plataforma Gran Turismo, na última sexta-feira (29). O mineiro, de 21 anos, fez o circuito de Spa-Francorchamps em 2 minutos, 16 segundos e 101 centésimos e nenhum outro competidor foi capaz de superá-lo.

Na competição, realizada em homenagem ao centenário da Mazda e iniciada no dia 22 de maio, todos os participantes utilizaram o mesmo veículo, o Mazda RX-Vision GT3 Concept. Com a vitória, o brasileiro não só reafirmou ser referência nos eSports, como também consagrou sua entrada na mira da Fórmula 1.

"Estou muito feliz com essa vitória. É algo que motiva bastante para continuar a competir tanto no virtual quando no automobilismo real”, comemorou.

Fraga é bem sucedido tanto nos esportes eletrônicos, quanto na vida real. Em março, o jovem piloto foi integrado ao Red Bull Junior Team, programa percurso de grandes nomes do automobilismo, como Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo e Max Verstappen.

A próxima disputa do brasileiro será na FIA Fórmula 3, que será realizada nos mesmos finais de semana da F1. A primeira etapa será disputada nos dias 4 e 5 de julho, no Red Bull Ring, na Austrália.