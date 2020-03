Rally dos Sertões 2019 vira filme e traz relatos dos participantes

A edição de 2019 do Rally dos Sertões virou filme. O longa-metragem, dirigido por João Lopes e Maurício Lippi, conta com relatos de diversos pilotos que participaram da competição e participações especiais voluntários do "Sertões - SAS Saúde e Alegria". Lucas Moraes, campeão da edição reportada no longa, revelou sua sensação ao relembrar do torneio off road.

"O Sertões é uma competição que atravessa o Brasil em oito dias. Cerca de duas mil pessoas estiveram envolvidas diretamente na grande jornada de Campo Grande (MS) até Aquiraz (CE), então acredito que todos puderam reviver a emoção e a adrenalina que o Sertões nos passa. Isso nos traz mais motivação para que a próxima edição seja ainda melhor", disse.

A pré-estreia do Sertões aconteceu na última quarta-feira (25) e o filme está disponível em quatro plataformas: App do Sertões, Youtube, NET Now e Vivo Play.

"O filme inteiro ficou excelente e me fez relembrar muita coisa boa de 2019. Foi um documentário bem emocionante e fico muito feliz de ter feito parte e ter vencido um campeonato tão importante para o rally brasileiro. Recomendo bastante para quem quer mergulhar nesse mundo das competições off road porque as imagens são espetaculares. Parabéns a Dunas pela idealização do filme", acrescentou Lucas.

Devido à pandemia do novo cornavírus (COVID-19), o Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country foi suspenso. Lucas Moraes e o navegador Kaique Bentivoglio foram os vencedores da primeira etapa do torneio, o Rally Minas.