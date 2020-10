Retorno do Super Drift Brasil terá edição noturna neste fim de semana em MG

No próximo domingo, dia 1º de novembro, às 21h, será realizada uma etapa especial do Super Drift Brasil, na pista do Mega Space, em Santa Luzia-MG. A crise provocada pelo coronavírus adiou e encurtou a temporada. Mesmo assim, a maior competição de drift da América Latina contará com uma edição noturna inédita.

Antes dividida em cinco etapas, a atual temporada contará apenas com esta prova. Portanto, o vencedor desta etapa especial será considerado o campeão da temporada 2020 do Super Drift Brasil.

O público presente acompanhará a prova em sistema drive-in, em um telão de 500 metros quadrados. O local poderá receber até 600 veículos e oferecerá o serviço de alimentação de acordo com o protocolos sanitários exigidos pela cidade.

Diego Higa, tetracampeão do SDB e e vencedor da primeira temporada do reality show da Netflix Hyperdrive, já confirmou presença. Gustavo Koch, vice-campeão da temporada passada, também estará na disputa.

“O ano de 2020 não foi fácil para ninguém, todos sofreram com a pandemia no Brasil, mas decidimos fazer a diferença. Por isso, preparamos um evento histórico para dar um gostinho do que o Super Drift Brasil fará em 2021. A etapa será simplesmente incrível, algo que nunca vimos na modalidade no país. Vai ser um prazer recebê-los para o show que faremos, com responsabilidade e seguindo todos os protocolos de segurança dos órgãos competentes”, comentou Walter Santana Neto, CEO e fundador do SDB.

O modo de pilotagem do drift consiste em deslizar nas curvas, deixando escapar a traseira e girando o volante para que as rodas dianteiras estejam sempre em direção oposta ao sentido da curva. Assim é controlado o nível de derrapagem e o carro anda de lado. As etapas do Super Drift Brasil contam com a atuação de juízes habilitados pela Federação Internacional de Automobilismo, a FIA.