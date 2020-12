Ricciardo pede a volta dos motores barulhentos na F-1: 'Fator uau'

O piloto australiano Daniel Ricciardo, da Renault, pediu no último domingo a volta dos motores barulhentos na Fórmula 1. Depois de a prova final da temporada, em Abu Dabi, ser marcada por uma exibição do carro de 2005 do espanhol Fernando Alonso, Ricciardo afirmou que gostou do que viu e sugeriu que na próxima mudança de regulamento, quem sabe a categoria possa a ter novas características.

Desde 2014 a Fórmula 1 alterou o regulamento e passou a ter motores mais silenciosos. Por isso, alguns fãs mais antigos e conservadores criticam que a categoria perdeu parte do encanto gerado pelo forte barulho dos carros. "É impressionante o quanto o motor soava alto. O motor grita. Tem o fator 'uau' e o fator medo também", contou Ricciardo, que no próximo ano vai guiar pela McLaren.

Ricciardo disse ter gostado da apresentação de Alonso e elogiou o desempenho técnico do espanhol nas voltas de exibição. "Acho que quem pensa que o Fernando é um pouco velho, não é não. Acho que ele só conhece uma velocidade e é rápida. Mesmo com as zebras, ele não estava tímido, ele não estava nada tímido para acelerar com o equipamento", explicou.