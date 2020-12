Romain Grosjean mostra mão com queimaduras pela primeira vez

O francês Romain Grosjean usou a sua conta nas redes sociais nesta quinta-feira, 10, para exibir suas queimaduras na mão sofridas durante um acidente na Fórmula 1. Essa foi a primeira vez que o piloto da Hass exibiu os ferimentos.

"50% de volta. Que bom, fico super feliz por ter minha mão direita livre de curativos. Muito creme o dia todo, mas é bom vê-la em tão boa forma. Esperando minha mão esquerda se recuperar agora", escreveu em sua conta no Instagram.

A última prova de Grosjean foi no GP do Bahrein, quando sofreu um acidente. Ele se enroscou com Daniil Kvyat na largada, bateu no guard rail e ficou no cockpit em chamas por 29 segundos. O francês fugiu do fogo e da morte com a ajuda da equipe de resgate e sofreu apenas queimaduras nas mãos.

O seu contrato com a Haas para 2021 não foi renovado, Grosjean planejava se esforçar para se despedir da Fórmula 1 na corrida em Abu Dabi. No entanto, o francês decidiu seguir com a sua recuperação na Suíça e calculou que seria arriscado competir.