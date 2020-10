'Schumacher está um passo à frente de Hamilton', diz Fernando Alonso

Bicampeão da Fórmula 1, Fernando Alonso teve a chance de competir com dois dos maiores nomes da história do automobilismo: Michael Schumacher e Lewis Hamilton. Durante entrevista ao jornal alemão Bild, o piloto espanhol foi perguntado e fez uma comparação entre o alemão e o inglês.

"É difícil. São tempos e carros diferentes com diferentes níveis de desempenho. Mas me lembro de Michael Schumacher como um piloto difícil de bater, com o melhor dos talentos. Ele tinha aquele pequeno 'algo' a mais", comentou Alonso.

"Lewis é muito bom e o melhor de sua geração, mas não ganhou o mundial quando era companheiro de Jenson Button na McLaren. Na Mercedes, Nico Rosberg também conquistou o campeonato em 2016. Michael nunca teve essas coisas, ele sempre venceu. Para mim, Michael está um passo à frente", disse Alonso.

Em número de títulos, Hamilton está apenas um atrás de Schumacher - e lidera o campeonato de 2020. O britânico também precisa vencer mais um grande prêmio para se igualar ao alemão em número de vitórias. Alonso, por sua vez, passou dois anos fora da Fórmula 1, mas voltará à categoria em 2021, para correr pela Renault.