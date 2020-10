Schumacher ou Lewis Hamilton? Gerhard Berger prefere Ayrton Senna

Piloto da Fórmula 1 ao longo de 13 temporadas, entre 1984 e 1997, Gerhard Berger teve a chance de enfrentar alguns grandes pilotos na pista, e de ver tantos outros excelentes desde que se aposentou. E, questionado sobre quem seria melhor entre Hamilton e Schumacher, não teve dúvidas de qual é o melhor piloto da história da categoria: Ayrton Senna.

"Para mim, (o melhor) ainda é Ayrton. Ele morreu cedo, mas até então tinha todos os recordes em mãos. Acho que ele se tornaria campeão mundial muito rapidamente e muitas vezes e a contagem teria sido diferente. Já vi os três (Senna, Hamilton e Schumacher) bem próximos. O Senna é o melhor piloto que já vi", opinou Berger em entrevista ao site Speedweek.

Na entrevista, Berger ainda lamentou que Hamilton esteja quebrando recordes de Schumacher, por conta da situação difícil do alemão atualmente: o heptacampeão luta pela vida desde que sofreu um acidente enquanto esquiava em 2013. Segundo a família, hoje ele se comunica apenas mexendo os olhos.

"Eu também gostaria que Michael continuasse sendo o piloto de corridas de maior sucesso da história por muito tempo, simplesmente por causa de seu destino, que é tão dramático que você quase chora toda vez que pensa nisso", entristeceu-se o ex-piloto austríaco.

No entanto, ainda houveram elogios a inglês, hexacampeão da Fórmula 1 e em busca do sétimo título. "Hamilton é um piloto de corrida excepcional e provou inúmeras vezes que merece este título. Esta é uma batalha entre dois gigantes da qual falaremos durante anos. Estamos no topo onde não se pode dizer quem é o melhor (entre os dois)", comentou.