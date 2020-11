Sebastian Vettel envia carta para brasileiro e fã reage: 'meu herói'

Jonathan Sobral, de 27 anos, usou a sua conta nas redes sociais para compartilhar uma carta que recebeu do piloto Sebastian Vettel. O tetracampeão mundial de Fórmula 1 enviou uma mensagem escrita à mão para agradecer o presente que recebeu do fã.

Em sua conta no Twitter, Jonathan explica que entregou uma carta para o alemão no Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, e se surpreendeu ao receber a resposta do piloto.

"Acabei de receber uma carta escrita à mão do Sebastian Vettel respondendo a que entreguei a ele em Ímola. Ele é o meu herói", escreveu o brasileiro ao responder uma postagem da Ferrari.

O fã ainda recebeu fotos autografadas por Vettel e pediu para a escuderia italiana avisar o piloto que a carta estava em suas mãos. Veja os posts:

Just receive a handwriting letter from Sebastian Vettel, answering the other one that I gave him in Imola

He is my hero #teamvettel #Seb5 pic.twitter.com/7eO7OTcJC0 — Jonathan Sobral (@jonathanpsobral) November 18, 2020