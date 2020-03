Site de Senna lança campanha para celebrar 60 anos do nascimento do piloto

O site oficial do piloto Ayrton Senna lançou uma campanha para comemorar os 60 anos do seu nascimento neste sábado. Além disso, listou 60 fatos e curiosidades sobre o tricampeão mundial.

Para também homenagear Ayrton, os fãs do piloto poderão usar as hashtags #MeuAyrton e #Senna60Anos em suas contas nas redes sociais para deixar mensagens ou comentários.

Antes, havia uma série de eventos para comemorar a data, mas foram adiados por conta da pandemia do novo coronavírus. Segundo o site, as comemorações não foram canceladas e novas datas serão divulgadas "assim que for possível".