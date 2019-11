Sósia de Lewis Hamilton realiza sonho de conhecer o piloto no GP do Brasil

O sósia brasileiro do piloto Lewis Hamilton conseguiu realizar seu sonho nesta sexta-feira. Ramon Fernandes, que circula pelo GP do Brasil de Fórmula 1 caracterizado com a roupa da Mercedes, encontrou o hexacampeão mundial no autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Em contato com a reportagem, Ramon conta que foi emocionante encontrar o piloto. Ele já esperava esse momento há alguns anos. Para conseguir desta vez, o sósia esperou todos os pilotos saírem de Interlagos e quando já estava desistindo, viu o inglês. "Eu esperei e quando estava indo embora vi o Hamilton descendo a escada da garagem. Fui até ele com outras cinco pessoas que estavam no local e tiramos fotos", disse.

"O cara foi espetacular. É uma excelente pessoa. Me tratou muito bem e também gostou de mim", disse Ramon, que ainda precisou enfrentar a dificuldade de não falar o mesmo idioma do seu ídolo. "Eu só não entendi tudo o que ele me disse, porque eu não falo inglês, mas sei que ele comentou sobre o meu macacão", explicou o mineiro.

Ramon também aproveitou o momento para confirmar que a sua saga por Hamilton não termina no primeiro encontro. Agora, ele vai acompanhar o GP do Brasil no domingo para tentar ficar ao lado do piloto na área reservada para as equipes. "Vou ver se amanhã eu consigo. Esse é o meu sonho".

Nas redes sociais, a versão mineira de Hamilton compartilhou o encontro entre fã e piloto. "Hoje foi dia de conhecer esse exemplo de pessoa guerreira e inspiração para o mundo. Muito obrigado Lewis Hamilton pela oportunidade. Você é o melhor", escreveu.

Antes de encontrar Hamilton, Ramon marcou presença em um hotel de luxo onde Hamilton (o verdadeiro) está hospedado. Por lá, aproveitou para tirar fotos com a atriz Marina Ruy Barbosa. O sucesso do sósia é tão grande que até este sábado ele já havia feito registros ao lado de Charles Leclerc, da Ferrari, Nico Hulkenberg, da Renault, Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, Valtteri Bottas, da Mercedes, e Robert Kubica, da Williams.

Vale lembrar que Ramon já é uma figura conhecida dos eventos automobilísticos e comparece também em provas de Stock Car, sempre com a vestimenta características e por vezes até munido de uma bandeira da Grã-Bretanha.

Confira os posts publicados pelo sósia do piloto: