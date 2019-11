Sósia de Lewis Hamilton tieta pilotos da Fórmula 1 em hotel em São Paulo

Uma versão brasileira do piloto Lewis Hamilton, da Mercedes, surpreendeu alguns integrantes da Fórmula 1 que estão em São Paulo para disputar o GP do Brasil, no próximo domingo. Nesta quinta-feira, um sósia mineiro do hexacampeão mundial foi ao hotel onde estão hospedados vários pilotos do grid para ver de perto, tirar fotos e causar repercussão nas redes sociais.

O autor da façanha é Ramon Fernandes. Ele começou há alguns anos a se vestir como Hamilton, ao aproveitar a aparência parecida para usar roupa e boné da Mercedes, assim como um óculos escuros do mesmo estilo usado pelo multicampeão. Após fazer sucesso com o público em Interlagos no ano passado, ele conseguiu nesta quinta tirar fotos com Charles Leclerc, da Ferrari, e Nico Hulkenberg, da Renault.

Os encontros foram no mesmo hotel de luxo onde Hamilton (o verdadeiro) está hospedado. Ao circular pelo local o sósia também aproveitou para tirar foto com a atriz Marina Ruy Barbosa. A versão brasileira de Hamilton já é uma figura conhecida dos eventos automobilísticos e comparece também em provas de Stock Car, sempre com a vestimenta características e por vezes até munido de uma bandeira da Grã-Bretanha.