Tradicional desfile de Ferraris marca presença no GP do Brasil

O tradicional desfile de Ferraris no Autódromo de Interlagos aconteceu neste domingo durante o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Diversos carros de luxo marcaram presença no local.

A ação, que acontece desde os últimos anos no Brasil, começa nas ruas próximas ao autódromo. Os carros chegam escoltados e entram pela Avenida Senador Teotônio Vilela, portão 7. Já no local, desfilam pelo circuito e levam os apaixonados por automobilismo ao delírio.

E não foi apenas o desfile de Ferraris que chamou a atenção dos torcedores. O domingo também ficou marcado pela presença da histórica McLaren Honda MP4/4. O carro foi pilotado por Bruno Senna para homenagear seu tio, Ayrton Senna.

Na pista, o domingo ficou ainda mais emocionante. Max Verstappen enfim subiu no lugar mais alto do pódio em São Paulo. O piloto da Red Bull brilhou no Autódromo de Interlagos e venceu o GP do Brasil. O também jovem Pierre Gasly, da Toro Rosso, e o inglês Lewis Hamilton, hexacampeão antecipado, completaram o pódio após disputa eletrizante até os metros finais do traçado.