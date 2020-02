Verstappen sem medo do hexacampeão: 'Hamilton é bom, mas não é Deus'

O piloto Max Verstappen acredita que poderá frustrar a campanha de Lewis Hamilton por seu sétimo título na Fórmula 1 nesta temporada se a Red Bull lhe der os equipamentos necessários para executar o serviço.

O holandês de 22 anos venceu três corridas no ano passado, terminando em terceiro lugar na classificação do campeonato, e diz que não será intimidado pela reputação de ninguém —mesmo se essa pessoa for, possivelmente, o maior piloto de todos os tempos.

“A Fórmula 1 depende muito dos carros, é claro”, disse Verstappen em um evento da equipe Red Bull para jornalistas na segunda-feira. “Lewis é muito bom. Ele definitivamente é um dos melhores por aí, mas ele não é Deus. Talvez Deus esteja com ele, mas ele não é Deus.”

Hamilton está buscando várias marcas nesta temporada, incluindo igualar as 91 vitórias e sete títulos de Michael Schumacher. O britânico de 35 anos conquistou cinco dos últimos seis campeonatos mundiais com sua equipe, a dominante Mercedes. “Realmente queremos representar um desafio para a Mercedes especialmente, e eu acredito que poderemos”, disse Verstappen, que no mês passado renovou seu contrato até 2023 e tem um novo treinador e fisioterapeuta inglês para a temporada de 2020.