Vettel canta 'Who Let the Dogs Out' após cachorro invadir pista em treino

O treino livre para o GP do Bahrein, nesta sexta, teve um fator comum na Libertadores, mas bastante inusitado na Fórmula 1: a presença de um cachorro. O animalzinho entrou na pista durante a prática e virou motivos para brincadeiras dos pilotos que dirigiam.

Sebastian Vettel, da Ferrari, se espantou. "Bom, o que podemos dizer?", questionou, e, na sequência, cantou um trecho de 'Who let the dogs out', sucesso no início dos anos 2000 do grupo Baha Men. Após o término da prática, o alemão disse que, se soubesse que era permitido, teria trazido seu próprio cachorro.

Hamilton foi outro que se lembrou dos animais de estimação que possui. "Espero que não seja o Roscoe", disse aos engenheiros da Mercedes, se referindo ao seu buldogue. Felizmente, nada aconteceu com o feliz cachorrinho que estava no Bahrein.

No treino de sexta, o já campeão desta temporada Lewis Hamilton foi o mais rápido, com tempo de 1min28s971. Neste sábado, O britânico marcou 1min27s264, novo recorde da pista, e garantiu a 98ª pole position da carreira. Vettel largará na 11ª posição.