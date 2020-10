Vettel terá capacete com homenagem a Schumacher em GP na Alemanha

O piloto alemão Sebastian Vettel fará uma homenagem a Michael Schumacher, seu compatriota e maior campeão da Fórmula 1. No GP de Eifel, na Alemanha, o piloto da Ferrari utilizará um capacete inspirado no que o heptacampeão utilizou em 2006.

O item traz a bandeira alemã, o logotipo de Schumacher (as letras M e S estilizadas), as estrelas do ex-piloto e um dragão chinês estilizado. Veja mais detalhes.

"Não parece muito diferente, mas, na verdade, é. Por baixo, nós temos o design original do Michael de 2006, assim como impressões 3D. (...) Vocês podem ver as estrelas de Michael, o dragão chinês, e os sinais ao lado e, obviamente, o logo do Michael. É apenas uma pequena lembrança", comentou Vettel.

"Óbvio que todos nós sentimos falta dele e correr na Alemanha sempre é especial, então eu estou pensando neles e em sua última corrida aqui, quando ele ganhou, em 2006. Eu acredito que é um bom gesto e estou ansioso para usar o capacete", completou Vettel.

Tetracampeão da Fórmula 1, Vettel passa por um mau momento na Fórmula 1. Ele é apenas o 13º no Mundial de Pilotos com 17 pontos, 40 a menos que o companheiro de equipe, Charles Leclerc. Além disso, já está garantindo que não estará na equipe italiana na temporada 2021.