Vídeo: após bater, piloto joga peça em rivais na pista no mundial de kart

O italiano Luca Corberi protagonizou cenas ridículas na manhã deste domingo durante etapa do Mundial de Kart em Lonato, na Itália. Após bater durante a disputa da prova da categoria KZ, Corberi pegou uma das peças do carro acidentado e tentou jogar nos colegas na pista.

Wouldn’t expect this at a local kart track nevermind the FIA Karting World Championship final! Luca Corberi what on earth! @racefansdotnet pic.twitter.com/rClbCkVuhL — WTF1 (@wtf1official) October 4, 2020

Corberi chegou a acertar um dos veículos na pista, mas felizmente não houve problemas para o piloto. Mas não foi só isso. Depois do final da corrida, Corberi avançou contra Paolo Ippolito, que teria sido o adversário com quem teve problemas na pista, nos boxes, chegando a derrubá-lo e dar alguns socos antes que algumas pessoas chegassem para separar. Confira.

E o covardão ainda foi atrás do moleque, claramente menor, na surpresa. Que vacilão. https://t.co/9pEH7bTj7O pic.twitter.com/Ym7YhFwpcy — Estagiário da F1 (@EstagiariodaF1) October 4, 2020

Corberi é conhecido no mundo do kartismo pelo título mundial em 2012, na categoria KF3, que também já teve campeões como Alain Prost, Fernando Alonso e Charles Leclerc. A família do kartista opera o kartódromo de Lonato.

A etapa do Mundial foi vencida pelo francês Jeremy Iglesias, seguido dos holandeses Marijn Kremers e Bas Lemmers.