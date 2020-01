Vídeo: Camelos correndo com moto em etapa do Rally Dakar viraliza na web 

Uma cena durante a segunda etapa do Rally Dakar viralizou nas redes sociais nesta terça-feira. Na cidade de Al Wajh, na Arábia Saudita, mais de uma dúzia de camelos aparecem correndo com um dos competidores da categoria motos.

Nas imagens é possível ver quando a moto acaba ultrapassando os camelos. Outra cena parecida aconteceu com os pilotos Bernhard Ten Brinke e Tom Colsoul. Enquanto eles dirigiam uma Toyota Gazoo Racing, camelos ficaram parados no meio do deserto.

Veja imagens da edição 2020 do Rally Dakar: