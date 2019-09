Vídeo: carro dá dois giros no ar em acidente assustador na Fórmula 3

Um acidente impressionante e assustador ocorreu neste sábado, 07/09 durante uma corrida da Fórmula 3 em Monza na Itália: o carro de Alex Peroni, australiano de 19 anos, saiu voando após bater na zebra e deu duas voltas completas em torno do próprio eixo no ar, antes de cair sobre a barreira de pneus e a grade de proteção. Peroni não sofreu lesões graves.

O acidente poderia ser fatal, caso o halo de proteção do carro não existisse. Ao cair de cabeça pra baixo em cima dos pneus, Peroni poderia ter se chocado diretamente com os pneus, se o equipamento não evitasse. Dessa forma, apesar da apreensão inicial, ele conseguiu sair andando do carro e está em observação médica, por precaução. Veja no vídeo.

We are all extremely relieved that Alex Peroni walked away from this crash during Race 1 in Monza.

He is currently under medical observation.#ItalianGP #F3 pic.twitter.com/UdlcFSIqBH — Formula 3 (@FIAFormula3) September 7, 2019