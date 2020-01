Vídeo: Fernando Alonso capota carro em etapa do Rally Dakar

O piloto Fernando Alonso sofreu um acidente na 10º etapa do Rally Dakar, disputado na Arábia Saudita. O espanhol, bicampeão da Fórmula 1, capotou seu carro duas vezes em uma duna de areia.

O carro de Alonso despencou pela duna e assustou quem estava no local. Apesar do carro capotar, o piloto voltou a dirigir mesmo sem o para-brisa. Assista:

Not a smooth start of the stage for @alo_oficial!

He dropped over 1h with an early crash and resumed driving without a windshield!

Live race updates ➡ https://t.co/qTNrMHIKg1#Dakar2020 pic.twitter.com/zZFh6gvbq5 — DAKAR RALLY (@dakar) January 15, 2020