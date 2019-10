Vídeo: Irmão de Marc Márquez evita queda na Moto2 com 'milagre' e estilo

Álex Márquez, irmão do pentacampeão da MotoGP Marc Márquez, por pouco não sofreu uma queda feia durante o treino classificatório da Moto2 em Motegi, no Japão. Mas conseguiu ficar de pé com uma manobra surpreendente.

O treino foi disputado debaixo de chuva e diversos pilotos acabaram caindo. Márquez só não foi mais um porque conseguiu pular sobre a moto e ficar de pé ao lado, se equilibrando. Depois, ele parou o veículo e voltou a controlá-la do jeito tradicional. Confira no vídeo.

Apesar do destaque por causa da manobra, Márquez não fez um bom treino: ele largará na 18ª posição neste domingo. A pole position ficou com o britânico Jake Dixon.

Alex Márquez é o líder do campeonato, com 224 pontos na tabela de classificação. Em segundo lugar está Augusto Fernández, com 184.